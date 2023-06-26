برلمانية: الحوار الوطني يناقش قضايا مهمة مثل التماسك الأسري

وجهت مها شعبان عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب دعوته لعقد الحوار الوطني، موضحًا: "يناقش قضايا مهمة مثل التماسك الأسري، وهو ما يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية، وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر مشكلات كثيرة بسبب العنف الأسري والتفكك وغيرها من المشكلات".



وأضافت شعبان، في حوارها على القناة الأولى : "هناك أكثر من سبب لهذه المشكلات مثل غياب الوازع الديني عند بعض الأسر، وعدم المراقبة من جانب الأب والأم للأطفال، وتدني الدخول في الفترة الأخيرة".



وتابعت: "هناك أسباب أخرى مثل انتشار المخدرات والتقدم التكنولوجي الذي أصبح موجودا بصورة ساخرة، ولم يعد هناك أي حوار أو نقاشات في مشكلاتنا، وأصبح لكل شخص عالمه المنفرد".