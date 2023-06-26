عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة بقيادة رئيس الوزراء لضمان توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها

صدى البلد

ترأس   الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجنة تضم كلا من  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وممثلي البنك المركزى واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك لعدة أشهر، لضمان توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها وضمان توالى الافراجات عن السلع والخامات اللازمة لقطاع الصناعات الغذائية.
صرح بذلك د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا في منتصف شهر رمضان باستمرار معارض أهلا رمضان حتى نهاية العيد، لضمان تدفق السلع المخفضة في كافة ربوع مصر. 

وقامت الغرف التجارية في المحافظات بتنفيذ القرار بالمشاركة مع  المحافظين بعد ان وافق وزير التجارة والصناعة على الخصم من الاحتياطات النقدية للغرف لتنفيذ ذلك، وأشار بان العديد من المنافذ بدأت أيضا في عرض ملابس العيد منذ حوالى شهر.
وأضاف أنه قد تم تبكير معارض أهلا رمضان بالمحافظات، لتبدأ في شهر يناير كألية لمجابهة التضخم، حيث تم توفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة حتى الان بخصومات تصل الى 30% في أكثر من 450 منفذ فى كل المحافظات، وذلك بخلاف مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع وتتكامل مع 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.
وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ المختلفة هي نفس السلع المطروحة بالأسواق وبنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.
وأوضح أن غرفة العمليات تتابع يوميا الأرصدة بالمحافظات، لضمان توافر السلع بكافة ربوع مصر، كما تقوم الشعبة العامة للمخابز والشعبة العامة للبقالة بالاتحاد والشعب النوعية بالغرف بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة حالة الطوارئ في القطاعين وذلك مع مراعاة نزوح الالاف الى المحافظات الشاطئية لضمان توافر السلع والخبز بتلك المحافظات بكميات أكبر.

 

اتحاد الغرف التجارية أحمد سمير وزير التجارة الاحتياطات النقدية الإفراجات عن السلع التجارة والصناعة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزائن مصر ممتلئة .. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

رفض عروض أرسنال ونيوكاسل.. شرط جزائي خرافي فى عقد جوندوجان مع برشلونة

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم.. تفاصيل مثيرة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

السعودية تستخدم التكنولوجيا لتسهيل أداء فريضة الحج.. شاهد

الوزراء: إعفاء مهرجانات الأوبرا ببعض المحافظات من ضريبة الملاهي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ