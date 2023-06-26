لجنة بقيادة رئيس الوزراء لضمان توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجنة تضم كلا من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وممثلي البنك المركزى واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك لعدة أشهر، لضمان توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها وضمان توالى الافراجات عن السلع والخامات اللازمة لقطاع الصناعات الغذائية.

صرح بذلك د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا في منتصف شهر رمضان باستمرار معارض أهلا رمضان حتى نهاية العيد، لضمان تدفق السلع المخفضة في كافة ربوع مصر.

وقامت الغرف التجارية في المحافظات بتنفيذ القرار بالمشاركة مع المحافظين بعد ان وافق وزير التجارة والصناعة على الخصم من الاحتياطات النقدية للغرف لتنفيذ ذلك، وأشار بان العديد من المنافذ بدأت أيضا في عرض ملابس العيد منذ حوالى شهر.

وأضاف أنه قد تم تبكير معارض أهلا رمضان بالمحافظات، لتبدأ في شهر يناير كألية لمجابهة التضخم، حيث تم توفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة حتى الان بخصومات تصل الى 30% في أكثر من 450 منفذ فى كل المحافظات، وذلك بخلاف مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع وتتكامل مع 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ المختلفة هي نفس السلع المطروحة بالأسواق وبنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.

وأوضح أن غرفة العمليات تتابع يوميا الأرصدة بالمحافظات، لضمان توافر السلع بكافة ربوع مصر، كما تقوم الشعبة العامة للمخابز والشعبة العامة للبقالة بالاتحاد والشعب النوعية بالغرف بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة حالة الطوارئ في القطاعين وذلك مع مراعاة نزوح الالاف الى المحافظات الشاطئية لضمان توافر السلع والخبز بتلك المحافظات بكميات أكبر.