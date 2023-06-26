ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بعد مطالبة بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بعدم رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف أوضاع البنوك، بجانب تداعيات الأحداث الجيوسياسية في روسيا، وتمرد مجموعة فاجنر.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2250 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، لتسجل مستوى 1932 دولارًا.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2572 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1500 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18 ألف جنيه.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.4% ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، وبنسبة 1.9%، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.