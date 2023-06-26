بيان عاجل من الصين بشأن قضية الملف النووي الإيراني

قالت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم، إن الاتفاق الشامل حول الملف النووي الإيراني إنجاز مهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وأكدت ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، أن استعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الحوار والتفاوض هي الطريقة الصحيحة والفعالة لحل القضية النووية الإيرانية.

وأضافت، منذ العام الماضي، توقفت المفاوضات بشأن استئناف تنفيذ الاتفاق الشامل. ومن جانبها تحافظ الصين على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية، وتحث جميع الأطراف على تكثيف الجهود الدبلوماسية، وتدفع خطة العمل الشاملة المشتركة إلى المسار الصحيح، وتحافظ على النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتابعت ماو، لاحظت الصين أن الأطراف المعنية تسعى جاهدة لإدارة الوضع النووي الإيراني والسيطرة عليه.

وأعربت عن دعم الصين لجهود تخفيف حدة الوضع النووي الإيراني وكسب الوقت وتهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي.