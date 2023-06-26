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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ 3 آخرين في قضية ولاية السودان الإرهابية

صدى البلد

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها بمعاقبة 4 متهمين من أصل 9 متهمين بإعدامهم شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ " ولايه السودان الإرهابية" . 
وعاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الجدير بالذكر ان هذه القضيه محبوس بها سبع متهمين وهارب منها متهمين وهي القضيه المقيده برقم 19812 لسنه 2022 جنايات النزهه والمقيده برقم 347 لسنه 2022 جنايات امن الدوله العليا

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