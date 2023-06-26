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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الأضحى .. الداخلية توزّع عبوات غذائية على محدودي الدخل

مبادرة الداخلية
مبادرة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة – البحيرة – الشرقية - الوادى الجديد – الغربية - السويس – سوهاج – قنا – المنيا) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

  يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.  

 وذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا .. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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اجهزة الامن أقسام ومراكز الشرطة المشاركة المجتمعية تخفيف الاعباء عيد الأضحى كلنا واحد مبادرة كلنا واحد

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