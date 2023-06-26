وزير الخارجية الروسي يكشف عن مصير عمليات فاجنر في أفريقيا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، عن مصير عمليات مجموعة فاجنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، بعد تمردها يوم السبت.

وأعلن زعيم فاجنر، يفجيني بروجوجين، السبت تمرده على القيادة الروسية وبدء زحف قواته نحو موسكو، عقب سيطرتها على مدينة روستوف، إلا أن وساطة من قبل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنهت التمرد.

وقال لافروف إن جماعة فاجنر، ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، رغم أحداث التمرد الأخيرة.

وأضاف لافروف في تصريح أدلى به لقناة روسيا اليوم، إن عناصر فاجنر يعملون في الدولتين الأفريقيتين بصفة مدربين، وسيواصلون عملهم، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة لن تؤثر بالطبع على علاقة روسيا مع شركائها وأصدقائها.