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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول ظهور وردّ علني من بوتين بعد إنهاء تمرد فاجنر في روسيا

بوتين
بوتين

نشر الكرملين فيديو لأول ظهور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، منذ إنهاء تمرد قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، وفق ما ذكرت ذكرت صحيفة إندبندنت.

أكد بوتين خلال ظهوره في منتدى خاص بالشباب على عمل حكومته على دعم أمن واقتصاد روسيا.

وأشاد الرئيس الروسي خلال كلمة له، خلال افتتاح منتدى هندسي دولي، بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".


أصدر فلاديمير بوتين أول بيان علني له منذ إلغاء تمرد فاجنر الاستثنائي.

على الرغم من أنه جاء بعد يومين فقط من استيلاء الجيش الخاص يفجيني بريجوجين على المقر العسكري الروسي في روستوف - أون-دون ، إلا أن أول بيان علني للرئيس منذ تعهده بسحق التمرد اتسم بالهدوء، حيث أشاد 
لم يشر بيان بوتين إلى التمرد المسلح على الرغم من تواجده في مدينة تولا المضيفة للمنتدى بالقرب من المكان الذي سيطرت عليه فاجنر.

في وقت سابق يوم الاثنين ، قام وزير دفاعه سيرجي شويجو بزيارة إلى القوات في أول ظهور علني له منذ أن طالب بريجوزين بتسليمه هو ورئيس الجيش فاليري جيراسيموف.

ولم يعلق بوتين بعد على الصفقة الأخيرة مع فاجنر التي تمت بوساطة  الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.


وألقى بوتين خطابا للشعب الروسي، السبت، ندد فيه بتمرد فاجنر ووصفه بأنه "طعنة في الظهر" وتعهد بسحقه.

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