ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

حذر خبراء الحياة البحرية في بريطانيا من ظهور عدد من الكائنات البحرية الغريبة على الشواطىء البريطانية واصفين الأمر بأنه “قد يكون له عواقب وخيمة”.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الاثنين، قال الخبراء، إن “هذه الكائنات لم نكن نراها من قبل على شواطئنا لكن الأمر تغير مع ارتفاع درجات الحرارة”.

وقال الخبراء إن من الكائنات البحرية الغريبة التي ظهرت مؤخرا على الشواطىء في بريطانيا قنديل البحر العملاق و أسماك منتفخة (سامة) وأسماك الزناد وسلاحف.

عمليات الإنقاذ

وأشار التقرير إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليست مهيأة للتعامل مع اللسعات والعضات السامة من الأسماك وقناديل البحر التي يتعرض لها المواطنين".

ولفت إلى ان هيئة الخدمات الصحية البريطانية تنصح بأنه إذا تعرض شخص ما للسع من قنديل البحر عليه أن يطلب شخصا مدربا على الإسعافات الأولية للحصول على المساعدة.

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا