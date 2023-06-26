بريطانيا: صواريخ ستورم شادو كان لها تأثير على المعارك في أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم، إن صواريخ ستورم شادو البريطانية كان لها تأثير على المعارك في أوكرانيا.

وقد دربت بريطانيا وحلفاء لها في الناتو أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي، لمساعدة كييف في محاربة الهجوم الروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الإثنين.

وخضع المجندون الاوكرانيين لبرنامج “شاق” مدته 5 أسابيع، وقالت الوزارة:" إنه حولهم من مدنيين إلى جنود”.

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.