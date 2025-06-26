رئيس المصري: نجحنا في سداد ديون النادي ومستحقات اللاعبين والقادم أفضل

كشف كامل أبوعلى رئيس مجلس ادارة النادى المصري عن سعيه لتوفير موارد مادية ثابتة تفي بجزء من متطلبات النادي المتزايدة.

وأكد رئيس المصري خلال لقاء ودى مع الإعلاميين بالمحافظة ان الاستقرار المادي هو بداية الطريق نحو النجاح.

وشدد أبو على خلال لقائه على ان ميزانيات الأندية ارتفعت بشكل مخيف ، وعلى الجميع مساندة الأندية الشعبية.

وأشاد رئيس المصري بلجنة تطوير المنشآت قائلا انها متميزة للغاية ونسعى لإنشاء 3 مشروعات استثمارية.

وقال أبو على نسعى لتكوين مجلس لإدارة استثمارات النادي.

رئيس المصري نجحنا فى سداد ديون النادى

واستطرد رئيس المصري قائلا نجحنا في سداد كافة ديون النادي وصرفنا مستحقات اللاعبين بالكامل.

وعن صفقات الفريق قال رئيس المصري نسعى لفرض السرية على صفقات الفريق ومطمئن على الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد رئيس المصري أن لجنة الحفاظ على تراث المصري فكرتها رائعة.

واضاف ابوعلى قائلا سنعقد توأمة مع نادي المريخ ونرحب بالتعاون مع جميع أندية بورسعيد.

ووجه ابوعلى الشكر الي اللواء محب حبشي لما يقدم للنادي المصري من دعم.

واشار ابو على الى موافقة المجلس على إقامة معسكر مغلق للفريق في تونس استعدادًا للموسم الجديد.

واخنتم ابو على تصريحاته قائلا نتقبل نقد الجمهور الهادف والبناء.