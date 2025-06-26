«إجازتنا.. إبداع.. واستمتاع».. مبادرة يطلقها تعليم مطروح

أطلق تعليم مطروح، تحت إشراف الشئون التنفيذية، مبادرة “إجازتنا.. إبداع.. واستمتاع”، والتى تهدف إلى تفعيل الأنشطة التربوية الصيفية بجميع المدارس والإدارات التعليمية بمحافظة مطروح.

وأوضحت نادية فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الأنشطة الصيفية هى جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية بداية من اكتشاف مواهب الطلاب وشغل أوقات فراغهم ببرامج تربوية مفيدة يمارسها الطلاب بالمدرسة تحت إشراف موجه (موجهين وأخصائيين ومعلمين متخصصين)، ويتم من خلالها تدريب الطالب وتنمية ذاته وتعزيز القيم الإيجابية ومهارات القيادة والتعاون والتفكير الإبداعى والتواصل الإجتماعى الجيد والفعال.

وأوضح تعليم مطروح أن ممارسة الطلاب للأنشطة بصفة عامة تهدف إلى الوصول بالطالب إلى شخصية متكاملة لشخص متوازن نفسيا وجسميا واجتماعيا يعتز بوطنه ويفخر بالانتماء له ويثق بنفسه وتتكون لديه قدرة تنافسية تمكنه من مواجهة تحديات المستقبل.

وقال إن “المبادرة تستهدف جميع طلاب وطالبات مدارس مطروح، ونرحب بمشاركات أولياء الأمور، وسيتم عمل مسابقات بين الطلاب والمدارس والإدارات التعليمية وفروع التوجيه الفنى المختلفة وجوائز قيمة للأكثر فاعلية على أرض الواقع خلال فترة النشاط الصيفى”.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، أعلنت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه سيتم تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ يونيو الجاري ولمدة 15 يومًا.

وأوضحت أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الاطلاع عليها، والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير، وفقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022، على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك.

وشددت نادية فتحي على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية، لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وقالت إن الطالب سيطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.