صوت ملائكي.. عبدالرحمن عبدالفتاح حنجرة ذهبية تتلألأ في سماء التلاوة |شاهد

تعلق منذ صغره بالقرآن الكريم وتلاوته، وظهرت براعته وصوته الملائكي يظهر للنور ويشدو بالتلاوات القرآنية و الإنشاد الديني منذ الخامسة عشر من عمره، بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم، ليكون صوته مممتعاً ومميراً، ويحاكي كبار المشايخ أمثال، الشيخ عبدالباسط عبد الصمد والشيخ محمود الشحات والشيخ راغب مصطفى غلوش، إنه الطالب عبدالرحمن عبدالفتاح قارئ القرآن الكريم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

المنشد والقارئ الشاب عبدالرحمن عبدالفتاح، حباه الله صوتًا مميزًا في الإنشاد الديني، يشدو بـ الأناشيد والابتهالات الدينية بصوت ملائكي.

فمنذ صغره يحب ويعشق تلاوة القرآن الكريم، وصوته الممتع، جعل الناس أكثر إنتباها له وجمال صوته وعذوبته، جذب قلوب الناس وأفئدتهم.

أيضا عند بداية دخوله للمدرسة منذ صغره كان يقرأ القرآن الكريم بالإذاعة المدرسية والحفلات، وعندما دخل للمدرسة السعيدية أصبح قارئا للقرآن الكريم بالحفلات والندوات والمؤتمرات المدرسية.

ليتردد اسمه في آذان الناس جميعا حتى اشتهر بلقب قارئ القرآن الكريم بتعليم محافظة الجيزة ومن القيادات الطلابية على مستوى جمهورية مصر العربية.

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