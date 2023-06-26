عيد الأضحى 2023 .. شاهد حقيقة إهداء شركة خرفان وماعز إلى موظفيها

مع قسائم مشتريات

أثار إعلان مسؤول موارد بشرية عن هدايا الشركة التي يعمل بها إلى موظفيها من الرجال والسيدات قبل عيد الأضحى 2023م حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”.

جاء في إعلان مسؤول الموارد البشرية المثير للجدل بتاريخ اليوم الاثنين: "السادة والسيدات أبناء الشركة، تحية طيبة وبعد، كل عام وأنتم طيبين وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك (قلب كبير).

عيد الأضحى 2023

تابع الإعلان المتداول عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بكثرة خاصة “فيسبوك”: “قررت الشركة التالي، إجازة عيد ابتداء من الثلاثاء حتي الجمعة، صرف 1 ماعز أضحية لكل موظف، صرف 1 خروف أضحية لكل موظفة، قسيمة مشتريات بقيمة 3000 جنيه -من ماركات شهيرة- لكل من الموظفين والموظفات بالشركة".

حقيقة إعلان الهدايا

وفي أول تعليق على أصل منشور الإعلان اللافت للانتباه، أوضح مسؤول الموارد البشرية في أول تعليق على المنشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” مرفقة بـ صورة “لعب خرفان للأطفال”: “ياجدعان استنو عليااااا .... هيا دي الخرفان والمعيز الـ هنقدمها للموظفين” لترد عليه احدي الفتيات: “والفلوس بنك الحظ ولا اي!”.

ومن أبرز التعليقات على إعلان هدايا شركة بمناسبة عيد الأضحى: “يا على الأحلام"، “اسم الشركه بسرعة”، “زي عندنا بالظبط”.

حقيقة إهداء شركة خرفان وغنم إلى موظفيها