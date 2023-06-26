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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التجارة والصناعة تعمل بكامل طاقتها في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزارة الصناعة والتجارة
وزارة الصناعة والتجارة

انتقلت وزارة التجارة والصناعة للعمل بكامل طاقتها بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لخطة الدولة، وفي إطار تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لانتقال الجهاز الإداري للدولة للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتقال الحكومة للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويباشر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مهام عمله بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعقد كافة الاجتماعات واللقاءات والفعاليات بالمقر الجديد للوزارة.

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وقال الوزير إن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو إحداث نقلة إدارية للجهاز الإداري بالدولة مما يزيد من كفاءته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداءه، مشيراً إلى أن انتقال الوزارة للعمل من مقر العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الوزارة وتطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة.

وأوضح سمير أن مبني وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعمل بكافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية، لافتا إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل ستحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء الإداري للدولة وتسهم في اختصار الوقت والمجهود المبذول والإجراءات الروتينية والتيسير على المواطنين والمستثمرين ومتلقي الخدمات الحكومية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة نفذت خطة انتقال الموظفين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الدولة وفرت للموظفين الراغبين في الحصول على بدل انتقال بدل نقدي مناسب يصرف شهرياً ووسائل نقل حديثة ولائقة لنقل الموظفين يومياً إلى مقار عملهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اخبار مصر مل وأعمال وزارة التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصاد العاصمة الإدارية الجديدة Finance Real Estate

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