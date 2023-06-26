توتا أول الحاضرين في العرض الخاص لفيلم البعبع

وصل منذ قليل النجم محمد عبد الرحمن " توتا" الي العرض الخاص لفيلم البعبع بمول كايرو فيستفال.

وبدأ منذ قليل التحضير لبدء العرض الخاص لفيلم البعبع ؛ وذلك في مول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .

ومن المنتظر حضور نجوم الفيلم أمير كرارة و ياسمين صبري و محمد عبد الرحمن، في مول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .



فيلم البعبع

يواصل فيلم "البعبع"، للنجم أمير كرارة، تصدره لتريند موقع "تويتر، قبل عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى 2023، حيث استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية بردود أفعال إيجابية.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في مصر وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على تريند تويتر في كل الدول بسبب أزمة روسيا، حيث احتل المرتبة الأولى متفوقاً على العديد من التريندات الهامة، كما ظهر في أهم التريندات في عدد من الدول الخليجية الأخرى.

ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق ملايين المشاهدات، حيث نال أبطال الفيلم بالكامل إشادات كبيرة من جانب الجمهور بالإضافة إلى تعبير الجمهور عن انتظارهم لطرح الفيلم في السينمات لمشاهدة أمير كرارة الغائب عن السينما منذ سنوات.

أغنية "لفينا الدنيا" من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم البعبع

فيلم البعبع