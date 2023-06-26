عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

حضرت النجمة ياسمين صبري العرض الخاص لفيلم البعبع ؛ وذلك بمول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس.

وفور وصول ياسمين صبري شهد ازدحام كبير من المعجبين حيث حرصت على التقاط صورة مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة .

ووصل محمد عبد الرحمن " توتا" الي العرض الخاص لفيلم البعبع بمول كايرو فيستفال.

بدأ  التحضير لبدء العرض الخاص لفيلم البعبع ؛ وذلك في مول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .

ومن المنتظر حضور نجوم الفيلم أمير كرارة  و ياسمين صبري و محمد عبد الرحمن، في مول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .

فيلم البعبع

يواصل فيلم "البعبع"، للنجم أمير كرارة، تصدره لتريند موقع "تويتر، قبل عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى 2023، حيث استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية بردود أفعال إيجابية.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في مصر وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على تريند تويتر في كل الدول بسبب أزمة روسيا، حيث احتل المرتبة الأولى متفوقاً على العديد من التريندات الهامة، كما ظهر في أهم التريندات في عدد من الدول الخليجية الأخرى.

ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق ملايين المشاهدات، حيث نال أبطال الفيلم بالكامل إشادات كبيرة من جانب الجمهور بالإضافة إلى تعبير الجمهور عن انتظارهم لطرح الفيلم في السينمات لمشاهدة أمير كرارة الغائب عن السينما منذ سنوات.

أخيرا ظهرت .. صفاء أبو السعود فى عزاء والد الفنانة أروى جودة |فيديو

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

معرفش ليه ربنا رزقه.. فيفى عبده تعلق على محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

أغنية "لفينا الدنيا" من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى .

الفنانة ياسمين صبري الفنان امير كرارة محمد عبد الرحمن توتا ياسمين صبري فيلم البعبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

موضوعات متعلقة

محمد زيدان ووليد سليمان وأحمد صلاح حسني في العرض الخاص لفيلم البعبع

توتا أول الحاضرين في العرض الخاص لفيلم البعبع

التحضيرات الأخيرة قبل بدء العرض الخاص لفيلم البعبع.. صور

غدا .. أبطال فيلم البعبع يحتفلون بالعرض الخاص في التجمع الخامس

بالصور.. نجم مسرح مصر ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه

بشري تطرح ديو سلام عليكم مع المغني الأذربيجاني Azzamchik

أحمد خالد صالح أحدث المنضمين لفيلم الفستان الأبيض مع ياسمين رئيس

أخبار الفن.. زوجه مصطفى قمر تنضم لفيلمه.. وخالد عليش يستغيث لرؤية ابنته

ترشيحاتنا

"خدوا بالكم".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ