بيان عاجل من الكرملين بشأن خطاب مهم لـ بوتين الليلة

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيدلي بعدد من التصريحات المهمة هذا المساء.

وحسب قناة “زفيزدا” الروسية الحكومية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن “بوتين سيدلي بعدد من التصريحات المهمة هذا المساء”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الكرملين فيديو لأول ظهور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ إنهاء تمرد قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، وفق ما ذكرت ذكرت صحيفة إندبندنت.

أكد بوتين خلال ظهوره في منتدى خاص بالشباب على عمل حكومته على دعم أمن واقتصاد روسيا.

وأشاد الرئيس الروسي خلال كلمة له، خلال افتتاح منتدى هندسي دولي، بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".