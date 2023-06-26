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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لن يخاف.. سخرية واسعة من قرار الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن أوكرانيا

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي واوكرانيا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العديد من القيود الداخلية، يحاول أن يصبح كتلة دفاعية قوية.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه “على الرغم من الحظر المفروض على استخدام أموال ميزانية بروكسل لأغراض عسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي يزود نظام كييف من خلال منظمات من خارج الميزانية، ولا سيما صندوق السلام الأوروبي”.

وأضافت: "تم إنشاء الآلية المالية في عام 2021، وكانت تركز في البداية بشكل أساسي على إفريقيا، ولكن منذ 24 فبراير 2022 ، كانت تستهدف أوكرانيا بشكل أساسي. يتم استخدامه ليس فقط للذخيرة والصواريخ، ولكن أيضا لجميع المعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدبابات”.

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وتابعت: “في نوفمبر، أطلقت الكتلة أيضا مهمة مساعدة عسكرية للاتحاد الأوروبي، بتمويل من الآلية المالية بمبلغ مائة مليون يورو، لتدريب 15000 جندي أوكراني، عدد تضاعف في فبراير".

وأشارت إلي أنه “في حين أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتلوى، في محاولة لتخصيص أموال لمشاريع الدفاع، يخشى المشككون أنه حتى هذه الأموال صغيرة جدا بحيث لا تؤثر على توازن القوى الحقيقي”.

وقال دبلوماسي أوروبي، لم يكشف عن هويته، لصحيفة “بوليتيكو”:" لست متأكدا من أن بوتين سيكون خائفا حقا من النظر إلى هذا".

الاتحاد الأوروبي بروكسل أوكرانيا بوتين

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