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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يطالب حكومات الاتحاد الأوربي بـ 3.5 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل، يقترح إضافة 3.5 مليار يورو (3.85 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن بوريل طالب حكومات دول الاتحاد الأوروبي برفع السقف المالي لصندوق خصص بالفعل 4.6 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي أوروبي إن بوريل "طرح المقترح بالفعل".

ويحتاج مقترح بوريل لموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واتفقت تلك الحكومات في ديسمبر الماضي على أن مثل هذه الزيادة ستكون مبررة "إذا اقتضت الحاجة".

والصندوق مستقل عن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي لا يُسمح باستخدامها لتمويل عمليات عسكرية.

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تقدم أوكراني

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لشن هجوم مضاد أوسع، بهدف تحقيق اختراق أكبر في حرب توقفت عند معركة شاقة، اتسمت بإراقة الكثير من الدماء وتحقيق القليل من المكاسب ميدانيا.

ويقول القادة الأوكرانيون إنهم يأملون في الاستفادة من الدروس المستفادة من معارك باخموت عندما يحاولون الهجوم في أماكن أخرى على طول خط الجبهة البالغ 600 ميل، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، للجنود خلال زيارة للجبهة، الثلاثاء: "دخل رجال فاغنر باخموت في مصيدة مثل الفئران".

لكن سيرسكي وقادة أوكرانيين آخرين حذروا من أن القتال لا يزال شرسا وأن المعركة ما زالت تدور داخل باخموت، حيث تحاول القوات الروسية طرد آخر المدافعين الأوكرانيين .

ولا يزال الروس يسيطرون على الجزء الأكبر من باخموت، لكن الوضع قد يتغير في الأيام المقبلة.

 

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