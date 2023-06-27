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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية موضوعه شائك.. ويحكي علاقتنا في الغرف المغلقة

صدى البلد

التقت عدسة موقع “صدى البلد”، بالفنان محمود حافظ، والذي كشف لنا عن تفاصيل أحدث أفلامه “أصل الحكاية"، مع المخرج محمد أمين.

وتحدث عن كواليس تحضيره لدوره في العمل، والصعوبات التي تواجه، بالإضافة التي القضايا التي يتناولها، وكشف عن تفاصيل مشاركته في موسم رمضان الماضي في مسلسل بابا المجال، وأحدث أعماله الجديدة.

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل فيلم أصل الحكاية|خاص

كريم عفيفي أحدث المنضمين لفيلم أصل الحكاية

بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية 

وعلى جانب آخر كشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" :" كنت متحمسا للعمل مع المخرج محمد أمين فهو موهوب ومتميز وله خلطة في أعماله مبهرة، والفيلم يتحدث عن عائلة يعاني كل فرد فيها من مشكلة مختلفة، وتتناول عدد من قضايا العصر الحالي بشكل كوميدي".

كريم عفيفي ينضم لأبطال فيلم «أصل الحكاية»

انضم الفنان كريم عفيفي، إلى أبطال فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

أبطال أصل الحكاية
ويشارك كريم عفيفي بطولة «أصل الحكاية» خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ،و يشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

أصل الحكاية العام الجاري الفنان بيومي فؤاد الفنان كريم عفيفي المخرج محمد أمين

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