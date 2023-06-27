الولايات المتحدة تعلن وقف تمويل المؤسسات الإكاديمية الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين أنها ستتوقف عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الإكاديمية الإسرائيلية في الضفة الغربية ، متخذة خطوة جديدة بعيدا عن إقرار احتلال الأراضي الفلسطينية.

يعكس قرار إدارة الرئيس جو بايدن خطوة تم اتخاذها في عهد دونالد ترامب والتي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني ، والتي احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967.

نصت التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأمريكية على أن 'الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية' ، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر.

وشدد على أن الولايات المتحدة 'تقدر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل' ، وقال إن القيود المفروضة على تمويل الضفة الغربية 'تعكس الموقف الأمريكي الطويل الأمد منذ عقود'.

سينطبق القرار بشكل واضح على جامعة أرييل ، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تأسست عام 1982 على ما كان آنذاك مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وسرعان ما هاجم أعضاء الحزب الجمهوري المنافس القرار.

السناتور تيد كروز ، المعروف بانتقاده الصريح لبايدن ، انتقد الإدارة لما وصفه 'بالتمييز المعادي للسامية' ضد اليهود في الضفة الغربية ، وقال إنها 'مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل'.

ديفيد فريدمان ، سفير ترامب في إسرائيل وبطل جامعة أرييل ، اتهم إدارة بايدن باحتضان الحركة الناشطة لمقاطعة إسرائيل.

لكن الإدارة تقول إنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ، التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل ، وليس فقط المستوطنات.

في عهد وزير خارجية ترامب ، مايك بومبيو ، اتخذت واشنطن إجراءات لتطبيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، بما في ذلك عن طريق السماح لمنتجاتها بوصمها على أنها 'صُنعت في إسرائيل'.

عادت إدارة بايدن إلى الموقف الأمريكي القديم الداعي إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين وانتقاد التوسع الاستيطاني في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتوقفت واشنطن عن بذل أي جهد جوهري للتفاوض على اتفاق سلام ، معتبرة أن الاحتمالات مستبعدة للغاية مع نتنياهو ، الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.