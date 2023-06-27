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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسبي الله.. كهربا يثير الجدل عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، منشوراً غامضاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشر عبر خاصية الاستوري، صورة جاء فيها: “حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل يرد الله عز وجل من فوق سبع سموات وعزتي وجلالي لانصرك”. 

ونجح فريق الأهلي فى التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.

التواصل الاجتماعي انستجرام النادي الأهلي محمود كهربا

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