خلال اقتحامها نابلس.. قوات الاحتلال تصيب فلسطينيين وتعتقل 6

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين ،فجر اليوم الثلاثاء، لمدينة نابلس خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وأصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بشظية، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم لمدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة نابلس، وسط اطلاق نار وقنابل صوت وغاز، واعتقلت ستة مواطنين من منازلهم بعد أن فتشتها، بهاء الطقطوق، والصحفي محمد أنور منى، وحمزة الجرف، وخليل مرشود، وحمزة جعارة من شارع القدس، وماجد النوري.