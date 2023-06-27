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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

صدى البلد

لامست الليرة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من الثلاثاء خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.

وبحسب وسائل إعلام فقد زادت الليرة فيما بعد بشكل طفيف بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش، لتسجل 26.05 دون تغير يذكر عن مستوى إغلاقها يوم الاثنين.

ونزلت الليرة بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة يوم الخميس.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

بعد انهيار الليرة .. توقعات بارتفاع التضخم في تركيا

هبوط قياسي في سعر الليرة التركية

الليرة التركية الدولار البنك المركزي

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