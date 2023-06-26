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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انهيار الليرة .. توقعات بارتفاع التضخم في تركيا

أرشيفية
أرشيفية

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم على أساس شهري في تركيا 4.84 بالمئة في يونيو لأسباب منها الانخفاض الحاد في قيمة الليرة بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن تنخفض القراءة السنوية بشكل طفيف إلى 39.47 بالمئة.

وبحسب متوسط ​​تقديرات 11 خبيرا اقتصاديا، من المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري في يونيو 4.84 بالمئة، وتراوحت التوقعات بين 2.50 بالمئة و5.50 بالمئة. ويعزى ذلك الارتفاع جزئيا إلى انخفاض الليرة 23.3 بالمئة منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو.

وواصلت العملة التركية تراجعها اليوم الإثنين ولامست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخية. وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.60% إلى 25.8911 ليرة، وفقا لبيانات "بلومبرج".

وقبل ذلك سجلت العملة التركية مستوى 25.97 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة التركية في تاريخها.

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وقال خبراء اقتصاديون إن من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع التضخم على أساس شهري كانت الزيادة العامة في الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما تضمن ارتفاع أسعار البنزين والمعادن الثمينة والخدمات والسيارات والتبغ.

وكان من المتوقع أن يبلغ التضخم على أساس سنوي 39.47 بالمئة، بانخفاض طفيف عن 39.59 بالمئة في مايو وأن يتراوح المعدل هذا الشهر بين 36.30 بالمئة و40.30 بالمئة.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة يوم الخميس.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في ​​استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

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