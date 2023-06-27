الزمالك يخشى مفاجآت غزل المحلة في الدوري المصري .. الليلة

يلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة والنصف، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ال32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخشى الزمالك مفاجآت غزل المحلة في مباراة صعبة على الفريق الأبيض، لكنه يتطلع لمواصلة صحوته مع مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على حساب طلائع الجيش والاتحاد في الدوري وفاركو في كأس مصر.

ويحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويتطلع لخطف الوصافة من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز ال14 ويحاول تفادي الهبوط.

ويغيب عن الزمالك كل من عبد الله جمعة ومحمود شبانة ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عواد وناصر منسي" للإصابة، بالإضافة ليوسف أسامة وسيف جعفر، لأسباب تأدبية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي والسيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد بلحاج، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ياسر علي، محمد صلاح ذكي.