اليوم .. مراد مكرم ضيف برنامج مساء Dmc

يحل الفنان مراد مكرم، ضيف برنامج "مساء dmc”، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، وذلك اليوم الموافق 27 يونيو الجاري في التاسعة مساء.
وروج مراد مكرم، للحلقة من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، ونشر صورة علق عليها قائلاً: “جمهوري الحبيب، انتظروني في حوار خاص مع الإعلامي المتميز رامي رضوان في برنامج مساء dmc الساعة 9 مساءً.. اوعى تفوتكم”.
شوق الفنان مراد مكرم جمهوره لعمل جديد قادم مع النجمة حنان مطاوع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ونشر مراد مكرم صورة برفقتها وعلق قائلا: قـريـبـاً ... هتشوفو حاجه حلوة.
وكان قد علق الفنان مراد مكرم٫ على مشاركته في مسلسل “علاقة مشروعة”، قائلا: “أنا مش بختار لوحدي، ولكن عندي فريق بيقرا الأول، ويقول رأيه، وبعدين أقرا ونتناقش”.
وأضاف الفنان أحمد وفيق٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “ فكرة إن الأدوار تكون مختلفة والشخصيات تكون مختلفة بتيجي من إن أنا والفريق بنقرأ ونتناقش”٫ لافتا: “أمجد كان طالع حنين في المسلسل، وأنا قابلت ستات كتير الدور معجبهاش، لأن الستات عموما مش بتحب الراجل المدلوق”.
وأوضح: "من بداية قراءتي للدور توقعت إن الجدل سيكون حول الزواج الثاني، وإنه علاقة مشروعة لكن إخلاقيا عمرو - ياسر جلال خان صاحبه وزوجته التي تثق فيه ثقة عمياء، يعني حاجة متاحة شرعا لكن غير مقبولة مجتمعيا".