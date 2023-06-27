عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل وسط مخاوف أمريكية

نتنياهو يزور الصين
نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الصين الشهر المقبل، مشير إلى نفاد صبر متزايد من واشنطن لعدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض.

وقالت مصادر إسرائيلية بحسب الصحيفة، إن محادثات متقدمة عقدت في الأيام الأخيرة بين مكتبي نتنياهو لترتيب الزيارة بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومكتب الرئيس الصيني شي جين بينج لترتيب زيارة نتنياهو الأولى لبكين منذ 6 سنوات.

وأضاف المصادر أنه من المقرر أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس شي جين بينغ وقادة صينيين آخرين.

وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن الزيارة تهدف، من بين أمور أخرى ، إلى إبلاغ واشنطن بأن نتنياهو لديه فرص دبلوماسية أخرى، لافتة إلى أن الزيارة من المرجح أن تزعج الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إن نتنياهو لن تتم دعوته إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب، بسبب الاحتجاجات في إسرائيل ضد الإصلاح القانوني.

وقال مصدر دبلوماسي "نتنياهو لا ينوي الوقوف وانتظار دعوة لن تصل لزيارة البيت الأبيض. إنه يعمل أيضا من خلال قنوات موازية".

وأضاف المصدر ان "الصين زادت من تدخلها في الشرق الاوسط مؤخرا، وعلى رئيس الوزراء ان يكون هناك لتمثيل مصالح اسرائيل".

وبحسب الصحيفة فأن أخر زيارة قام بها نتنياهو إلى الصين كانت في مارس 2017، وضمت وفد تجاري كبير .

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصين واشنطن البيت الأبيض شي جين بينج الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

دعاء يوم عرفة للميت.. 4 كلمات تنجيه من عذاب القبر وتثبته عند السؤال

ترشيحاتنا

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل وسط مخاوف أمريكية

بث مباشر .. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

تعديلات في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري

أسعار اللحوم في التموين اليوم.. السوداني 195 جنيه والضأن 250

الزوجة الغدارة أشعلت النار في والد أطفالها وهو نائم بالشرقية.. تفاصيل صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من الإفراط في هذه الأطعمة خلال العيد

بالدولار والمصري.. تعرف على سعر فستان مي عمر في زفاف ابنة خالد صلاح

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ