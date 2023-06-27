صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل وسط مخاوف أمريكية

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الصين الشهر المقبل، مشير إلى نفاد صبر متزايد من واشنطن لعدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض.

وقالت مصادر إسرائيلية بحسب الصحيفة، إن محادثات متقدمة عقدت في الأيام الأخيرة بين مكتبي نتنياهو لترتيب الزيارة بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومكتب الرئيس الصيني شي جين بينج لترتيب زيارة نتنياهو الأولى لبكين منذ 6 سنوات.

وأضاف المصادر أنه من المقرر أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس شي جين بينغ وقادة صينيين آخرين.

وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن الزيارة تهدف، من بين أمور أخرى ، إلى إبلاغ واشنطن بأن نتنياهو لديه فرص دبلوماسية أخرى، لافتة إلى أن الزيارة من المرجح أن تزعج الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إن نتنياهو لن تتم دعوته إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب، بسبب الاحتجاجات في إسرائيل ضد الإصلاح القانوني.

وقال مصدر دبلوماسي "نتنياهو لا ينوي الوقوف وانتظار دعوة لن تصل لزيارة البيت الأبيض. إنه يعمل أيضا من خلال قنوات موازية".

وأضاف المصدر ان "الصين زادت من تدخلها في الشرق الاوسط مؤخرا، وعلى رئيس الوزراء ان يكون هناك لتمثيل مصالح اسرائيل".

وبحسب الصحيفة فأن أخر زيارة قام بها نتنياهو إلى الصين كانت في مارس 2017، وضمت وفد تجاري كبير .