أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 27 يونيو 2023

ينشر موقع صدي البلد اخر تحديث لأسعار المأكولات البحرية بالسوق المصري ليوم الثلاثاء .

شهدت الأسواق المصرية استقرار ملحوظ بأسعارالمأكولات البحرية.

استقر سعر السمك البلطي نمرة واحد ما بين 90 إلي 95 جنيها للكيلو وفق آخر تحديثات سوق العبور.

ووصل سعر سمك البلطي 2 إلي 80جنيها للكيلو الواحد ، ويتراوح سعر الفيليه البلطي بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، وسعر السمك الاسواني بين 60 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سمك المرجان 1 ما بين 40و 55 جنيه للكيلو، و مرجان 2 بين30 و 48 جنيه للكيلو الواحد ، و سعر المرجان المجمد من 20 إلي 30 جنيه وسعر البربون 1 من 40الي 50 جنيه للكيلو الواحد و بربون 2 من30 إلي 50 جنيه للكيلو الواحد .

واستقر سعر سمك الموسي بين 90 إلي 150جنيها للكيلو وسعر المكرونة الخليجي 120جنيها، و المكرونه المجمدة 100 جنيه للكيلو و البرانيس من 60 إلى 80 جنيها، وسعر المكرونة السويسي 145 جنيها للكيلو والقرش من 30 إلي 50 جنيها.



أسعار الجمبري



جاء سعر الجمبري الجامبو اليوم بين 400 و 480 جنيها مصري للكليو والجمبري 1 يتراوح بين 300 و 380 جنيها والجمبري 2 يتراوح بين 165 إلي 275 وسعر الكابوريا الحدادي إلي 20جنيه و سعر الدانيس بين 100 و 168 جنيها.

وجاء سعر سمك السردين بين 20 إلي 30 جنيه، وسعر الشعور بين 30 و 50 جنيها للكيلو الواحد، والقاروص ما بين 60 إلي 200 جنيه و الوقار ما بين 75 إلي 125 جنيها والماكريل المجمد 85 جنيها.