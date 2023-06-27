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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 27 يونيو 2023

صدى البلد

ينشر موقع صدي البلد اخر تحديث لأسعار المأكولات البحرية بالسوق المصري ليوم الثلاثاء .

شهدت الأسواق المصرية استقرار ملحوظ بأسعارالمأكولات البحرية.

استقر سعر السمك البلطي نمرة واحد ما بين 90 إلي 95 جنيها للكيلو وفق آخر تحديثات سوق العبور.

 

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ووصل سعر سمك البلطي 2 إلي 80جنيها للكيلو الواحد ، ويتراوح سعر الفيليه البلطي بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، وسعر السمك الاسواني بين 60 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سمك المرجان 1 ما بين 40و 55 جنيه للكيلو، و مرجان 2  بين30 و 48 جنيه  للكيلو الواحد ، و سعر المرجان المجمد من 20 إلي 30 جنيه وسعر البربون 1 من 40الي 50 جنيه للكيلو الواحد و بربون 2 من30 إلي  50 جنيه للكيلو الواحد .

واستقر سعر سمك الموسي بين 90 إلي 150جنيها للكيلو وسعر المكرونة الخليجي 120جنيها، و المكرونه المجمدة 100 جنيه للكيلو و البرانيس من 60 إلى 80 جنيها، وسعر المكرونة السويسي 145 جنيها للكيلو  والقرش من 30 إلي 50 جنيها.


أسعار الجمبري 


جاء سعر الجمبري الجامبو اليوم بين 400 و 480 جنيها مصري للكليو والجمبري 1 يتراوح بين 300 و 380 جنيها والجمبري 2 يتراوح بين 165 إلي 275 وسعر الكابوريا الحدادي إلي 20جنيه و سعر الدانيس بين 100 و 168 جنيها.

وجاء سعر سمك السردين بين 20 إلي 30 جنيه، وسعر الشعور بين 30 و 50 جنيها للكيلو الواحد،  والقاروص ما بين 60 إلي 200 جنيه و الوقار ما بين 75 إلي 125 جنيها والماكريل المجمد 85 جنيها.

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