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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم في التموين اليوم.. السوداني 195 جنيه والضأن 250

صدى البلد

قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه يتم حاليا زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميا استعدادا لعيد الأضحى المبارك بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي .

وأوضح أنه يتم توفير الخراف بسعر 170 لكيلو القائم وبـ 250 للمبرد والدواجن 85 جنيها للكيلو.

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ولفت إلى أن استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين ساهمت في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية والتي تراوحت من 250 و280 جنيها بدلا من 350 جنيها، وذلك طبقا توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار كمال إلى أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات أسعار اللحوم في السوق المحلي وساهم في توفير احتياجات المواطنين.

وكشف كمال عن وجود 3750 رأس ماشية بالمحاجر و55 ألفا تم التعاقد عليها بخلاف الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أنه يتم طرح هذه اللحوم في 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية و 133 سيارة متنقلة تابعة للوزارة و 130 سيارة تحيا مصر.

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