حدث ليلا| انخفاض أسعار اللحوم 20%.. أول رد رسمي من الأزهر حول الأضحية بالطيور.. استبعاد سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها أول رد رسمي من الأزهر حول الأضحية بالطيور.. استبعاد سيف فاروق جعفر من تدريبات ومباريات الزمالك.

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، الفنانة ميمي جمال، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.

دعاء يوم عرفة فهو أفضل ما يتقرب به المسلم في يوم عرفة ، لأن أدعية يوم عرفة عبادة عظيمة عند الله تعالى ، وعلى المسلم أن يحرص دوما على ذكر الله ، وخاصة في تلك الأيام المباركة ويردد صيغة دعاء يوم عرفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي أفضل ما قالها الأنبياء في يوم عرفة ، وتلك الصيغة هي: لا

كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، موقف النادي الأهلي من التجديد للمدير الفني مارسيل كولر. وكتب عبر تويتر: "‏الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مارسيل كولر بعد حسم لقب الدوري". حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي تعديل البرنامج التدريبي إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يوم عرفة يوم الدعاء، يوم جبران الخاطر، أعظم وأفضل أيام السنة، وهو ركن الحج الأعظم فعليه ينبغي أن ينتهز الإنسان كل ما فى وسعه في الذّكر والدّعاء وقراءة القرآن، ويدعو الله كثيراً فيوم عرفة هو خير أيام الدنيا لا مثيل له، وعلى كل منا ان يردد دعاء يوم عرفة ، وأن يكون قلبه حاضر وقت الدعاء، ويجتهد كثير من

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة أو ناقة، وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المَعْز عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا.

كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، عن موقف إدارة الزمالك في أزمة اللاعب سيف فاروق جعفر. وكتب عبر تويتر: "‏الجهاز الفني للزمالك يستبعد سيف فاروق جعفر من التدريبات والمباريات حتى نهاية الموسم". من جانب اخر، كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء(وقفة عرفات) طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، رفضها الاتهامات بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة، محذرة كييف من تداعيات الاستمرار في ترويج الادعاءات الباطلة

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر (قمر العيد) يظهر بنصف إضاءته الآن حيث نشاهده طوال الليل وحتي بزوغ الشمس، ووصل القمر إلى لحظة التربيع الأولى وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار بالدعاء خلال يوم عرفة ، الموافق التاسع من شهر ذي الحجة وأكدت السنة النبوية أن دعاء يوم عرفة مستجاب، ووردت صيغة دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح وهو: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»....

تنطلق صخرة فضائية ضخمة أكبر من عشر حافلات مكدسة نحو الأرض، وتقول ناسا إن الكويكب ، المسمى علميًا 2013 WV44 ، سوف يطير في حوالي الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إنه شعر بشكل أو بآخر أن عددا من نواب الإخوان كان يحاول إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، وهو بطبيعته لديه قناعة في التواصل وبناء الجسور مع الجميع، ولم أكن أميل للوصول للصدام.

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الاثنين، هدنة من طرف واحد غدا وبعد غد (يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى)، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.

أكد الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، أن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس.

أصيب لدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وابنته، منذ قليل، في حادث مروري، وجاءت الإصابات ببعض الجروح و الكسور.

يوم عرفة من أفضل أيام الله عز وجل فهو ركن الحج الأعظم ينبغي الحرص فيه على الذكر والتهليل والدعاء وإن كان ثواب الصيام فيه كبير نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، ووالدعاء يوم عرفة مستجاب، ففيجب على كل مسلم استغلال هذا اليوم والدعاء بما يشاء سواء...

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لحجاج بيت الله الحرام وهم يتوافدون على لمشعر عرفات قبل الفجر، وذلك بعد تواجدهم اليوم بمني. بدء توافد جموع كثيرة من حجاج بيت الله على صعيد عرفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم في الحج، الذي

يؤدي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مناسك الحج حيث وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وكان في استقباله بالمطار، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس على بن محمد القرني، وعدد من قيادات المملكة .

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض .. أجمع العلماء أن الدعاء يوم عرفة مستجاب ، لا يسأل العبد فيه الله عز وجل إلا واستجاب له ، ونصح الفقهاء بالحرص على الدعاء في هذا اليوم ، وعدم التكاسل عن الذكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أنا والنبيين من بعد لا إله إلا الله فلنكثر من هذا الذكر مع الدعاء

كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن موقف إدارة الزمالك تجاه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومشاركتهما في التدريبات والمباريات لنهاية الموسم الجاري. ووقع الثنائي لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري. وأكد الحديدي، خلال تقديمه برنامج “بوكس تو بوكس” الذي

صيام يوم عرفة يتطلب من المصومين الاهتمام بتناول السوائل والأطعمة الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والتحمل خلال فترة الصيام.

ما أكثر دعاء للنبي في يوم عرفة؟ سؤال يشغل ذهن كثير من الناس مع فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1444 هجريا والـ 27 من يونيو 2023، خاصة ونحن في ساعة الإجابة وآخر دقائق من الثلث الأخير، حيث تجلي الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا.

شارك مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وكتب في تغريدة: "‏دعوة حلوة والنبي بالشفاء". وتواجد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، مؤخرا، في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد بالتجمع الخامس، . وظهر مؤمن زكريا رفقه زوجته وابنه، من داخل حفل الافتتاح،

يعتبر جبل الرحمة هو نفسه جبل عرفات ، فهو اسم من أسماء جبل عرفات ، الذي يقف عليه حجاج بيت الله الحرام ، يؤدون الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة.

اختص الشرع الحنيف جبل عرفات بالعديد من المزايا التي جعلته الركن الأعظم في الحج ، لما أخبر به النبي الكريم ، ولهذا نستعرض في هذا التقرير قصة جبل عرفات ؟

ما هو مسجد نمرة وأين يقع وادي عرنة؟ نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، عن الوقوف على وادي عرنة لأنه ليس من عرفة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا

بدأ توافد جموع كثيرة من حجاج بيت الله على صعيد جبل عرفات ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم في الحج بالوقوف بعرفة، الذي من المنتظر أن يقضي الحجاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 32 لسنة 2023 بربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022

قال الشيخ محمد عبد الباسط ، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، فرضه الله علينا ، فقال الله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

نقلت شبكة سي إن إن عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله في تسجيل مسرب بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية سرية لم يرفع عنها السرية.

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أوسوريو يريد مساك يلعب بالقدم اليسرى لتدعيم فريق الزمالك، مشيرا إلى أنه من الأفضل إعادة أحمد ايمن منصور إلى صفوف الفريق، من طلائع الجيش بعد نهاية إعارته مع التعاقد مع أيمن اشرف عقب رحيله عن الأهلي. وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC:

وجه محمود بدر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

يتوقع خبراء الثروة الحيوانية انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد توافر الأعلاف ، إلا أن إقبال المواطنين عليها بالتزامن مع عيد الأضحي جعل أسعارها مستقرة...