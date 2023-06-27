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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

صدى البلد

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض .. أجمع العلماء أن الدعاء يوم عرفة مستجاب ، لا يسأل العبد فيه الله عز وجل إلا واستجاب له ، ونصح الفقهاء  بالحرص على الدعاء في هذا اليوم ، وعدم التكاسل عن الذكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أنا والنبيين من بعد " لا إله إلا الله " فلنكثر من هذا الذكر مع الدعاء بما نريد سواء للشفاء من مرض أو لقضاء حاجة بعينها أو للأبناء بالتوفيق والهداية ، ولا ننسى صيام يوم عرفة لما له من فضل عظيم يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى مقبلة فلتحرص على ذلك والدعاء قبل الإفطار . 
 

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض  

ادعية الشفاء للمريض كثيرة وقد وردت أدعية للشفاء في القرآن والسنة كثيرة ولنا في قصة مرض سيدنا أيوب الأسوة الحسنة عندما قال ( وأيوب إذ نادىٰ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ۖ ) ، و دعاء الشفاء العاجل للمريض وأنت بجواره يعد من الأمور التي تحسن الحالة النفسية للمريض وتفتح له طاقة الأمل والنور في الشفاء بإذن الله وترفع روحه المعنوية إلى أعلى الدرجات، واليك افضل دعاء للشفاء العاجل

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار. اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

أفضل دعاء لشفاء المريض
اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين.

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.

دعاء للمريض
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا ، وأراد أن يقول دعاء الشفاء العاجل فليجلس عند رأسه ويضع يده اليمنى ، ويقول سبع مرات " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك " إلا شفاه الله وعفاه .

أدعية لشفاء المريض
لا يشترط أن يكون دعاء الشفاء العاجل للمريض بصيغة ( اللهم وربنا ) فقد يكون بقراءة آية قرآنية مثل قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات. قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة. قراءة المعوذتين؛ وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات. قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات.
قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة. دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).

الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

الدعاء بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن).

الاستغاثة بالله -تعالى- وكلماته التامة من غضبه وعقابه ومن الشياطين وهمزهم بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون).

الدعاء بقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك).

الدعاء بقول: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك).

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

دعاء شفاء المريض
دعاء الشفاء العاجل لمريض ما هو الا وسيلة او سبب سخره الله تعالى لشفاء المريض فالشفاء والمرض بيد الله عز وجل ، وال دعاء للمريض بالشفاء العاجل يظهر مدى ضعف وافتقار العبد لقدرة الله عز وجل ، مع ضرورة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله بيقين تام بأنه النافع والضار . ومن ادعية الشفاء العاجل
أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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