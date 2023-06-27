سمير مرقس: الإخوان كتبوا دستورا بالأغلبية العددية وليس معبرا عن الجميع

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إنه شعر بشكل أو بآخر، أن عددا من نواب الإخوان كانوا يحاولون إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، وهو بطبيعته لديه قناعة في التواصل وبناء الجسور مع الجميع، ولم يكن يميل إلى الوصول للصدام.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية 2012، من أهم الانتخابات في تاريخ مصر؛ لأنها كانت تضم أطياف المجتمع المصري في الجولة الأولى، وأعطت نتائج تعكس قوة كل طيف على الأرض.

وأوضح أن مشكلة اللجنة التأسيسية وقت برلمان الإخوان، أنها تشكلت من أغلبية إسلامية، ووزعت بالمحاصصة بين الأطياف، ومن أخطر ما يمكن في كتابة الدستور؛ هو أن تكتب بأغلبية عددية، بل لا بد أن يعبر الدستور عن الجميع، حتى لو فرد واحد، وبالتالي أي خلاف على أي مادة في الدستور، يمكنهم حسمها بالأغلبية.