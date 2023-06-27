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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير مرقص: تصاعدت المخاوف من الإخوان في 2005 بعد فوزهم بـ88 مقعدا

صدى البلد

قدم الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسبق ثورتي  25 يناير، و30 يونيو بكثير .


وقال مرقص، خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "نحن من جيل التوترات الدينية جيل السبعينات، تفتح وعينا في ظل أزمة وتوترات دينية في مطلع السبعينات وعشناها في الجامعة، ووصلنا للذروة مع اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ورغم التليين السياسي، في المرحلة عد عامة 1981، وحضور حزبي متنوع، وكان في القلب الإخوان المسلمين، الذبن خاضوا انتخابات 1984 ، وحملهم إلى الانتخابات حزب الوفد، ثم بدأوا في الحضور السياسي منفردين من انتخابات 1995.


وأردف: "شئنا أو لم نشأ الإخوان  كانوا طرفًا في المعادلة السياسية، وكانت الذروة في انتخابات 2005 بعد الفوز بـ88 مقعدًا، وكان هناك حديث عما يخوف الناس من الإخوان خاصة الأقباط، فكتبت ورقة نقاشية، وحددت 5 مخاوف، أهمها قضية المواطنة هل الأقباط أهل ذمة ومواطني درجة ثانية، أم كاملي المواطنة، والمسألة الثانية بناء الكنائس، ووضعت 3 احتمالات لبناء الكنائس، والمسألأة الثالثة موقفهم من الردة".


وتابع: "أحضرت نصوص من كتابات حسن البنا، في كتابة الرسائل له نص شهير، كتبته وقلته فانزعجزوا وكان النص"لا بأس من الاستعانة بغير المسلمين في غير مناصب الولاية العامة وعند الضرورة "، وقلت " ماذا لو لم تأتي الضرورة؟".

الإخوان الإرهابية الاخوان المسلمين إكسترا نيوز 30 يونيو 25 يناير

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