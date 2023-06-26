الليلة.. سمير مرقص يكشف تفاصيل استقالته من فريق "مرسي" في "الشاهد"

يحل الدكتور سمير مرقص الكاتب والمفكر السياسي، ضيفا في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، وحديث حول شهادة عن ثورة 30 يونيو.

ويكشف "سمير مرقص" في حلقة اليوم علي قناة اكسترا نيوز، تحليلاً لصعود جماعة الإخوان في الحياة السياسية مع حصولهم علي 88 مقعد في برلمان 2005، وموقفهم من الأقباط، وكيف تبدل وتغير مع أول اختبار.

ويتحدث الدكتور سمير مرقص، في حلقة اليوم، عن محاولات نواب الإخوان لابتزازه، وأيضا محاولات إفشاله خلال توليه منصب نائب محافظ القاهرة، وصولا لتفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، والضغوط التي مورست علي "مرسي" لتغيير منصب "مرقص" من نائبا للرئيس، لـ"مساعد"، ويسرد أيضا أسباب الاستقالة التي تقدم بها من المنصب.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.