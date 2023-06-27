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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدنة من طرف واحد.. دقلو يعلن وقف القتال في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

دقلو
دقلو

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الاثنين، هدنة من طرف واحد، اليوم وغدا (يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى)؛ لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.

وقال دقلو، في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية" السعودية "نعلن عن هدنة من طرف واحد ليوم الوقوف بعرفة، وأول أيام عيد الأضحى".

وأضاف "الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددا "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني".


ونوه دقلو: "شكلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين".

وتدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، منذ 15 أبريل، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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