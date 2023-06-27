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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. حجاج بيت الله يتوافدون على جبل عرفات لأداء صلاة الفجر

حجاج بيت الله على
حجاج بيت الله على صعيد عرفات

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لحجاج بيت الله الحرام وهم يتوافدون على لمشعر عرفات قبل الفجر، وذلك بعد تواجدهم اليوم بمني. 

بدء توافد جموع كثيرة من حجاج بيت الله على صعيد عرفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم في الحج، الذي من المنتظر أن يقضي الحجاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وصلى بها الفجر.

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