فضائل الحج والعمرة .. ربنا هينجيك من الفقر ويغفر لك كل ذنوبك

قال الشيخ محمد عبد الباسط ، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، فرضه الله علينا ، فقال الله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.



وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، أن الحج له فضائل عظيمة وأجور كبيرة، فمن أعظم فضائل الحج، أنه يكفر الذنوب والخطايا والسيئات، فيقول النبي: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد".

كما يقول النبي: "من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه" أي خاليا من الذنوب والخطايا، وعلى المسلم في هذه الحالة أن يرجع الحقوق لأصحابها ويكفر عن ذنوبه التي بينه وبين العباد.

ويقول النبي في الحديث الشريف: "العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" والحج المبرور هو الحج المقبول الصحيح الموافق لسنة رسول الله.

وقت الوقوف على عرفات

قالت دار الإفتاء المصرية، متحدثة عن آخر وقت للوقوف بعرفة، إن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بعد الزوال -الظهر- هو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن آخر وقت للوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر أول أيام عيد الأضحي، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأن من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح.

وذكرت أن جمهور العلماء ذهب إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال -بعد الظهر-، وأن الوقوف قبل الزوال غير مُجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج، والحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ».