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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. اكتمال جاهزية مستشفيات مشعر عرفات ليوم الحج الأكبر

صدى البلد

أكملت مستشفيات وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، في مشعر عرفات استعداداتها لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر غدًا "يوم عرفة".

وجهزت الصحة السعودية في مشعر عرفات أربعة مستشفيات هي مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات، إضافة إلى المستشفى الميداني، وعدد 46 من المراكز الصحية بمشاركة أكثر مم 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، كم تم تأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

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وأكدت أن تلك المستشفيات تقدم جميع خدماتها الصحية لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما وفرت الحكومة الدعم اللامحدود للعناية بحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من تأدية من مناسك حجهم.

وأوضحت الصحة السعودية أنه تم تجهيز أكثر من 900 سرير موزعة على أربعة مستشفيات وهي مستشفى عرفات العام الميداني، ومستشفى شرق عرفات، ومستشفى نمرة، إضافة إلى مستشفى جبل الرحمة، وفي مشعر عرفات تقدم خدماتها من خلال وحدات الطوارئ والعيادات المتخصصة وخدماتها الطبية المساندة من خلال وحدات للأشعة والمختبرات الطبية المزودة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، وجميع تلك المرافق الصحية تمت تهيئتها على أكمل وجه لاستقبال حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري إلى جانب وجود أقسام أخرى للعزل السلبي، وللعناية المركزة.

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