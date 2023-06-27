2.379 تريليون.. السيسي يوقع قانونًا بربط الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2021-2022

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 32 لسنة 2023 بربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ اثنين تريليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليارا وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعين جنيها.

إيرادات الموازنة العامة للدولة

كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وثلاثمائة وتسعة وستين مليارا وخمسة وسبعين مليونا ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين جنيها.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.