لنهاية الموسم.. استبعاد سيف فاروق جعفر من تدريبات ومباريات الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، عن موقف إدارة الزمالك في أزمة اللاعب سيف فاروق جعفر.

وكتب عبر تويتر: "‏الجهاز الفني للزمالك يستبعد سيف فاروق جعفر من التدريبات والمباريات حتى نهاية الموسم".

من جانب اخر، كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو له عبر قناة الزمالك أن عدد جماهير الزمالك ليست 100 أو 200 ألف مشجع ولكنها بالملايين في مصر فقط.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ عريق ولديه جماهير ومشجعين في جميع أنحاء العالم.

وعن أزمة سيف فاروق جعفر أكد أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول “أنا حزين عليه”.