علاقة مشروعة ومحمد رمضان| ميمي جمال تكشف تفاصيل دخولها التمثيل.. شاهد

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، الفنانة ميمي جمال، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.



وخلال الحلقة قالت الفنانة ميمى جمال، إنها عقب وفاة والدتها لجأت للمهدءات حتى تستطيع العمل، كونها كل شيء في حياتها.

وأضافت ميمى جمال، أن : أنا طباخة شاطرة، وكان حسن بيحب الكشك والرقاق، والملوخية من إيدى، وافكر عمل دار مسنين للفنانين والحمد لله أشرف ذكى عملها، وأنا لو فى إيدى أوسكار اديه لمنى زكى عن مجمل أعمالها، وبحب شادية وفايزة أحمد، وصباح، وأنا غنيت فى فيلم لصوص لكن ظرفاء مع عادل أمام العتبة جزاز والسلم نايلو فى نايلو.



تحدثت الفنانة ميمي جمال ، عن دورها في مسلسل علاقة مشروعة، مشيرة إلى أن راضية عن المسلسل وياسر جلال فنان كبير.

وأضافت ميمي جمال ، أن :"مى عمر عملت الدور كويس وما خفتش منه، وداليا هايلة والمخرج الأستاذ خالد مرعى متميز، والفنان محمد رمضان، زكى وعمل أدوار متنوعة كتير وأكيد ربنا هيكرمه.

وقالت الفنانة ميمي جمال، إن :"لم أقم بعمليات تجميل، والفنان عبد المنعم مدبولي له الفضل في اكتشافي"



وتابعت الفنانة ميمي جمال، إن :"وهبت ثروتي أنا وحسن مصطفى لبناتي عشان يرتاحوا، وعلاقتي جيدة مع الجميع، واعشق العمل الفني بشدة".

واكملت ميمي جمال، انه :"أنا بحب من أعمالى فى التليفزيون "الونش" وإيجار قديم مع شريف منير وعلاقة مشروعة، وفى المسرح نمرة ٢ يكسب وعش المجانيين، ودو رى مى فاصوليا، وفى السينما البعض يذهب للمأذون مرتين".





