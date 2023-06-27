صيام يوم عرفة .. كيف تحمي نفسك من العطش والجوع

صيام يوم عرفة يتطلب من المصومين الاهتمام بتناول السوائل والأطعمة الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والتحمل خلال فترة الصيام.

وفيما يلي بعض قدم الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد،بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على الصحة والتحمل وهى تتمثل فيما يلي :

تناول كميات كافية من السوائل: يجب على المصومين تناول كميات كافية من السوائل خلال فترة الصيام، مثل الماء والعصائر الطبيعية والشوربات، لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم.

تجنب تناول الأطعمة الدسمة والحارة والمالحة: ينصح بتجنب تناول الأطعمة الدسمة والحارة والمالحة خلال فترة الصيام، لأنها تزيد من الشعور بالعطش وتؤثر على الصحة بشكل عام.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، لتعويض البروتينات التي يحتاجها الجسم خلال فترة الصيام.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لتحسين عملية الهضم وتعويض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

تجنب التدخين وتناول المنبهات: يجب تجنب التدخين وتناول المنبهات، مثل القهوة والشاي والكولا، خلال فترة الصيام، لأنها تؤثر على الصحة بشكل عام وتزيد من الشعور بالعطش.

تناول وجبتين صحية في السحور والإفطار: ينصح بتناول وجبتين صحية في السحور والإفطار، لتعويض الطاقة التي يحتاجها الجسم خلال الصيام وتحافظ على الصحة.

علاوة على ذلك، ينبغي على المصومين الاهتمام بالراحة والاسترخاء، وتجنب الأنشطة الشاقة خلال فترة الصيام، والحرص على الحفاظ على النظافة والنظام الغذائي الصحي خلال فترة الصيام.

هل هناك نصائح أخرى للحفاظ على الصحة خلال فترة الصيام؟

نعم، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن اتباعها للحفاظ على الصحة خلال فترة الصيام، ومنها:

توزيع الوجبات على مدار اليوم: ينصح بتوزيع الوجبات على مدار اليوم، وعدم التركيز على تناول وجبة واحدة كبيرة في وقت الإفطار أو السحور. يمكن تناول وجبات صغيرة ومتعددة خلال اليوم لتحافظ على مستوى الطاقة وتجنب الإجهاد.

الحرص على تحضير الأطعمة بشكل صحي: يجب الحرص على تحضير الأطعمة بشكل صحي ونظيف، وتجنب تناول الأطعمة المعدة في الشارع أو المخزنة لفترات طويلة.

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية: ينصح بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة، ولتعويض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم خلال فترة الصيام.

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة: يمكن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة خلال فترة الصيام، مثل المشي أو التمارين الخفيفة في المنزل، لتحسين اللياقة البدنية وتحافظ على الصحة.

الحرص على النوم الكافي: ينصح بالحرص على النوم الكافي خلال فترة الصيام، وعدم السهر حتى ساعات متأخرة من الليل، لتجنب الإجهاد والتعب.

الحرص على الصلاة والذكر: يجب الحرص على أداء الصلاة والذكر خلال فترة الصيام، لتحسين الروحانية وتحافظ على الصحة النفسية.

ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي الاستماع إلى الجسم والاستجابة لاحتياجاته، وفي حالة الشعور بأي أعراض غير طبيعية، يجب الاتصال بالطبيب لتلقي العلاج اللازم.