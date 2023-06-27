CNN تبث تسجيلا لـ ترامب يكشف عن خطة البنتاجون توجيه ضربة لإيران

نقلت شبكة "سي إن إن" عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله في تسجيل مسرب بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية سرية لم يرفع عنها السرية.

ونشرت الشبكة تقريرا مفاده بأن التسجيل الذي حصلت عليه يعود إلى اجتماع عام 2021 وقال فيه ترامب إنه كرئيس، كان بإمكانه رفع السرية، لكنه لا يستطيع فعل ذلك بعد مغادرة منصبه.

وحصلت "سي إن إن" على نص جزء من الاجتماع حيث يناقش ترامب وثيقة سرية للبنتاغون حول مهاجمة إيران.

ووفقا للتسجيل الصوتي، الذي ذكرت شبكة "سي إن إن" سابقا أنه حصل عليه الادعاء العام، قال ترامب إنه لم يرفع السرية عن الوثيقة التي يشير إليها.

ويواجع ترامب تهما في التحقيق الخاص بإساءة التعامل مع الوثائق السرية.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام حتى الآن، ومن غير المعروف ما إذا كانت أي من التهم السبع تشير إلى الاجتماع 2021 الذي خرج منه التسريب.

ومع ذلك، فإن الشريط مهم لأنه يظهر أن ترامب كان يدرك أهمية الوثائق السرية التي كان بحوزته في منتجع مارالاغو، بعد مغادرته البيت الأبيض.