جروح وكسور.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

أصيب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وابنته، منذ قليل، في حادث مروري، وجاءت الإصابات ببعض الجروح و الكسور.
ونشر محمود مصطفي وزيري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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أصيب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وابنته، منذ قليل، في حادث مروري، وجاءت الإصابات ببعض الجروح و الكسور.
ونشر محمود مصطفي وزيري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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