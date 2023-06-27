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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جروح وكسور.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

صدى البلد

أصيب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وابنته، منذ قليل، في حادث مروري، وجاءت الإصابات ببعض الجروح و الكسور.

ونشر محمود مصطفي وزيري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

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