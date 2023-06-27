جروح وكسور.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

أصيب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وابنته، منذ قليل، في حادث مروري، وجاءت الإصابات ببعض الجروح و الكسور.

ونشر محمود مصطفي وزيري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.