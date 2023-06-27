مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أوسوريو يريد مساك يلعب بالقدم اليسرى لتدعيم فريق الزمالك، مشيرا إلى أنه من الأفضل إعادة أحمد ايمن منصور إلى صفوف الفريق، من طلائع الجيش بعد نهاية إعارته مع التعاقد مع أيمن اشرف عقب رحيله عن الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: " أيمن اشرف لاعب جيد وقادر على اللعب في الزمالك، وهناك لاعبين آخرين جيدين يصلحوا للانتقال إلى الأبيض مع عودة محمود علاء".

وأضاف: "أوسوريو مقتنع بفكره وطريقته، ومحتاج لبعض اللاعبين، لكن مواجهة بعض الفرق في المربع الذهبي سيتطلب فكر آخر".

وتابع: "يحيى عطية الله خارج حسابات الأهلي ولم يتم التفاوض معه، وشادي حسين وعلي لطفي سينتقلون لنادي زد على سبيل البيع النهائي".