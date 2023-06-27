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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أوسوريو يريد مساك يلعب بالقدم اليسرى لتدعيم فريق الزمالك، مشيرا إلى أنه من الأفضل إعادة أحمد ايمن منصور إلى صفوف الفريق، من طلائع الجيش بعد نهاية إعارته مع التعاقد مع أيمن اشرف عقب رحيله عن الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: " أيمن اشرف لاعب جيد وقادر على اللعب في الزمالك، وهناك لاعبين آخرين جيدين يصلحوا للانتقال إلى الأبيض مع عودة محمود علاء".

وأضاف: "أوسوريو مقتنع بفكره وطريقته، ومحتاج لبعض اللاعبين، لكن مواجهة بعض الفرق في المربع الذهبي سيتطلب فكر آخر".

وتابع: "يحيى عطية الله خارج حسابات الأهلي ولم يتم التفاوض معه، وشادي حسين وعلي لطفي سينتقلون لنادي زد على سبيل البيع النهائي".

احمد ايمن منصور الأهلى الرياضي الناقد الرياضي أحمد الخضري شادي حسين نادى زد

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