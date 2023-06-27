موجز السوشيال| خطة الأهلي لتجديد عقد كولر.. وإدارة الزمالك تستبعد سيف فاروق جعفر لنهاية الموسم

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، موقف النادي الأهلي من التجديد للمدير الفني مارسيل كولر.

وكتب عبر تويتر: "‏الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مارسيل كولر بعد حسم لقب الدوري".

كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، عن موقف إدارة الزمالك في أزمة اللاعب سيف فاروق جعفر.

وكتب عبر تويتر: "‏الجهاز الفني للزمالك يستبعد سيف فاروق جعفر من التدريبات والمباريات حتى نهاية الموسم".

شارك مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب في تغريدة: "‏دعوة حلوة والنبي بالشفاء".