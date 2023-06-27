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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يوم عرفه.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتقدم نصائح للصائمين

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء (يوم وقفة عرفه) حالة الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس يكون معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين وخاصة الصائمين في يوم وقفة عرفة  للتعامل مع الطقس خلال وقفة عرفة إجازة عيد الأضحى المبارك:

 

نصائح الأرصاد في وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك

ارتداء غطاء واقي للرأس واستخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا.

الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

القيادة بهدوء في الصباح الباكر أثناء وجود الشبورة المائية.

الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 35 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 22

وادي النطرون 35 22

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

دمياط 32 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 21

رفح 31 21

رأس سدر 38 25

نخل 34 17

كاترين 31 16

الطور 34 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 28

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 24

أبوسمبل 41 26

 

الأرصاد حالة الطقس يوم وقفة عرفة نصائح الأرصاد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك

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