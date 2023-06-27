قرارات إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة

كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن موقف إدارة الزمالك تجاه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومشاركتهما في التدريبات والمباريات لنهاية الموسم الجاري.

ووقع الثنائي لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الحديدي، خلال تقديمه برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة “etc”، أن إدارة الزمالك قررت تجميد الثنائي لنهاية الموسم الجاري، وعدم الدفع بهما في أي مباراة، أو المشاركة في التدريبات الجماعية، واقتصار تواجدهما على التدريبات المنفردة فقط.

وشدد على أن إدارة الزمالك ستوقع عقوبات على الثنائي؛ حال الغياب عن التدريبات، واعتبار أن آخر يوم لهما مع الفريق بنهاية الدوري، وليس بنهاية شهر يونيو الجاري.

وحاول الزمالك التجديد للثنائي في الأيام الماضية، لكن الأمور باءت بالفشل؛ بسبب توقيع سيف جعفر ويوسف نبيه لبيراميدز في وقت سابق حيث ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.